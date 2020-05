Wendel aparece no radar de Everton e Napoli

A maioria das ligas da Europa ainda não retomaram as atividades, mas os clbes já pensam na próxima temporada e vão compondo as suas listas de desejos.

Esse é o caso de Everton e Napoli. De acordo com informações da 'SportMediaset', os dois clubes estão de olho no brasileiro Wendel, de 22 anos.

Wendel chegou ao José Alvalade na temporada 2017-18 procedente do Fluminense por oito milhões de euros. Na atual temporada, foram dois gols e duas assistências em 30 jogos disputados até aqui.

Wendel, que chegou a defender a Seleção Sub-23 do Brasil e foi pretendido pelo Barcelona, protagonizou algumas polêmicas no ano passado, ao ser detido por dirigir sem habilitação e jogar com o time 'B' por suas 'escapadas'.