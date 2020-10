VÍDEO: Wendel se assusta com frio da Rússia e revela dicas de Malcom

Wendel trocou o futebol português pelo russo. Sua transferência para o Zenit foi oficializada com contrato válido até 2025 em operação que custou 20,3 milhões de euros, aos quais poderão ser acrescidos 4 milhões em variáveis.

Em entrevista, o jogador falou sobre suas primeiras impressões da Rússia, revelou conversas com Malcom e prometeu uma rápida adaptão no futebol russo. Confira no vídeo acima o depoimento do novo jogador do Zenit.