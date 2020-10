Wenger elogia passagem de Thierry Henry pelo banco do Monaco

O primeiro passo de Henry no banco de treinadores foi no Monaco e não deu muito certo. No entanto, Wenger, um experiente ex-técnico 'Gunner' um eterno ícona na história do Arsenal, acredita que não há nada com que se preocupar. Em poucas palavras para 'RMC', ele defendeu Henry.

"Ele veio para o Monaco no meio de uma temporada extremamente difícil. Não tinha profissionalismo suficiente para lidar com a situação. Acho bom ele ter ido para a MLS para se recuperar. Leva pelo menos três anos para aprender esta profissão", disse ele.

E Wenger enfatizou a diferença entre ser um jogador de futebol e um treinador: "Quando você é um jogador, você sempre se preocupa com seu desempenho, seu último jogo, como você se sente. Como treinador é o contrário, você coloca todos antes de você. É algo que não acontece da noite para o dia. Os atacanter têm ainda mais responsabilidade, portanto, leva tempo. "

Em Montreal, é verdade que Henry está conseguindo melhores resultados, embora tenha espaço para ir mais longe. Sua equipe somou sete vitórias, quatro empates e 12 derrotas na última temporada. Seus esquemas favoritos são 3-4-3 e 5-3-2.