Wenger está cansado do Arsenal: não voltará nem como espectador

Pode-se fazer muita coisa em 22 anos. Até para desenvolver algumas manias no clube da sua vida. Foi o que aconteceu com Arsène Wenger, que deixou o Arsenal após mais de duas décadas e garantiu que não voltaria ao clube. Algo que ele não se arrepende.

"Estou muito preocupado com o clube e assisto a todos os jogos. Existe uma cultura na maneira como o futebol é jogado no Arsenal e espero que Mikel Arteta possa recuperar isso", disse o treinador no momento, que ao 'Mirror' manteve suas palavras de alguns anos atrás: "Eu sempre disse a mim mesmo que deixaria o Arsenal por completo. Essa foi a decisão que tomei".

A mídia inglesa lembrou que Wenger terminou mal com alguns membros do conselho, que o culparam pela queda de rendimento da equipe. Os fãs também o deixaram saber que estavam farto da maneira como ele comandava o time nos últimos anos.

Agora, o francês, funcionário da FIFA, mais uma vez insistiu em não voltar nem como espectador de um jogo de sua antiga equipe. Ele prefere segui-los de casa, onde o carinho pelo Arsenal permanece intacto.