Wenger estende a mão ao Arsenal: "Se precisar, eu ajudo"

Wenger gravou seu nome na história do Arsenal. O treinador, em declarações a 'NBC Sports', reconheceu que ainda poderia voltar ao Emirates, mas que respeita bastante o atual treinador, Mikel Arteta.

Reconheceu que a forma com a que deixou o clube foi dolorosa, mas o seu amor pelo clube fala mais alto: "Se precisarem, eu ajudarei. O tempo é um bom médico".

Três Ligas, sete FA Cup e uma final de Champions aparecem no curriculo do treinador francês no comando do conjunto 'gunner'.

Alguns dias antes, em conversa com o 'TalkSport', Wenger disse: "Arteta tinha uma grande paixão pelo jogo e muita motivação. Ai estavam os ingredientes: ele tinha controle e influência sobre os demais jogadores".

"Tem sorte de ter começado em um grande clube, em uma posição que normalmente você demora dez anos para chegar. Por como jogava no clube e pelo bom jogador que era, a oportunidade chegou. O desejo sorte", completou.