Bundesliga: Werder Bremen-Bayer Leverkusen é cancelado

A partida entre Werder Bremen e Bayer Leverkusen, que deve ser disputada na segunda-feira, foi adiada, no contexto da crise dos coronavírus.

A decisão foi tomada pelas autoridades municipais de Bremen com a perspectiva de que, apesar do jogo ter sido jogado a portas fechadas, havia uma multidão de torcedores ao redor do estádio.

A Bundesliga anunciou que suspenderá as partidas a partir da próxima semana, mas, pelo menos até agora, o plano era disputar o dia deste fim de semana a portas fechadas, na medida do possível.