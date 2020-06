Werner explica por que escolheu o Chelsea

Embora ele não possa usar a camisa do Chelsea até dentro de alguns meses, Timo Werner já fala em ser 'blue'. O alemão falou de sua contratação para a equipe de Londres no 'Sportbuzzer' e falou das justificativas para sua escolha.

"Houve alguns clubes importantes que disputaram minha contratação. A oferta do Chelsea foi a melhor para mim, para minha maneira de jogar e para minha carreira", disse o alemão.

Embora seja o que mais receberá na equipe de Stamford Bridge, ele reconheceu que não foi à Premier League por dinheiro, porque teria tomado outro caminho se esse fosse o que mais importava para ele.

"O dinheiro teve o papel menos importante na minha decisão. Caso contrário, eu teria ido para a China", acrescentou.

Werner, que terminou com 28 gols na Bundesliga, elogiou sua nova equipe e disse que há muita qualidade e força para lutar pelas primeiras posições.

Além disso, ele reconheceu que gostaria de poder jogar mais no RB Leipzig, com o qual não jogará mais na Liga dos Campeões: "É claro que me dói não poder ajudar o RB Leipzig a tentar obter um grande sucesso, mas a partir de 1º de julho serei jogador do Chelsea e eles serão quem vai me pagar".