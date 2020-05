Werner rejeita o Barça e o Bayern; sua prioridade é o Liverpool

A novela do verão avança em ritmo constante, à medida que um novo capítulo dessa história complicada é desenhado no horizonte. Ou melhor, no jornal 'Bild'.

Como o conhecido jornal garante que, apesar dos rumores da possível chegada de Timo Werner ao Camp Nou, depois que se soube que eles se reuniram na Alemanha em março e fecharam um suposto acordo, o jovem atacante já teria decidido.

E não teria decidido em favor do Barcelona. Aparentemente, o jogador do RB Leipzig teria rejeitado a oferta dos catalães de poder jogar no Liverpool.

Já se sabe há muito tempo que Werner estuda inglês para se preparar para sua chegada à Premier League e, por sua vez, o interesse do Liverpool pelo atacante de 24 anos não para de crescer, o que terminaria com um suposto acordo entre os dois.

Sempre de acordo com a mídia acima mencionada, o ex-atacante do Stuttgart já teria comunicado ao RB Leipzig sua intenção de deixar o time para se juntar à equipe 'red', onde Klopp o esperaria de braços abertos depois de convencê-lo a jogar em Anfield .

Nem o Barça... nem o Bayern

E não apenas teriam rejeitado as azulgranas. O Bayern de Munique, o outro time interessado em assinar, também teria recebido um 'não' do homem da moda, totalmente convencido de que seu desejo é usar as cores do Liverpool.