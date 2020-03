Werner revelou seus possíveis destinos: Liverpool, United ou City

Salvo surpresa, parece que Timo Werner, que tem contrato com o RB Leipzig até junho de 2023, mudará de ar na próxima janela de transferências.

O clube pretende oferecer uma renovação de seu contrato, embora o jogador de futebol alemão possa mudar de time e a Premier League esteja sendo a favorita para sediar o ex-Stuttgart.

Falando ao 'Sky Sports', Werner disse que ainda não tomou uma decisão sobre seu futuro, embora seja claro sobre quais entidades ele gostaria de pertencer no futuro.

"No momento, no futebol profissional, existem duas opções: a primeira é fazer parte de um time como Liverpool ou Manchester City. Eles têm uma boa equipe e excelentes treinadores", afirmou.

E a outra escolha do alemão: "Do outro lado, estão as equipes que precisam de grandes mudanças, porque acabam de ganhar alguns títulos importantes, mas não podem mais competir no mais alto nível. O Manchester United é uma dessas equipes".

"Então, neste momento da minha carreira, eu me pergunto: 'Eu quero fazer parte de uma nova equipe e criar algo novo ou quero permanecer na minha equipe e fazer algo ótimo?'"