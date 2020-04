Werner, um 'plano B' se Lautaro não for ao Barça

Lautaro é um dos grandes objetivos do Barça para a próxima temporada, com a exceção de Neymar, é claro, mas a Inter é uma negociadora difícil. Então, a equipe catalã já tem uma alternativa: Timo Werner.

É paradoxal que o Barcelona escolha o alemão como alternativa a Lautaro, a quem a Inter também escolheu como substituto, caso Lautaro saia. É claro que, se há um atacante do nível do argentino, esse alguém é o alemão.

O 'Mundo Deportivo' garante que o Barça iria tentar Werner no caso de a Inter fechar as portas para Lautaro. Eles temem no 'Barça' que os 'nerazzurri' insistem em pedir 111 milhões de euros para um jogador cujo valor de mercado é de 65 milhões.

Werner, desde 2016 na controversa RB Leipzig, seria uma opção tão válida quanto Lautaro, mas um pouco mais barata. Eles esperam que não exceda 60 milhões.

No entanto, parece improvável que a equipe de bebidas energéticas seja tão magnânima: atualmente, Timo Werner tem um valor de mercado de quase 100 milhões de euros. Somente se o jogador forçar sua partida, o Barça pode aspirar a essa redução de quase 40%. A crise pode ajudar, no entanto.

Além disso, o Barcelona não estará sozinho na luta por Werner. O Liverpool está atrás dele há algum tempo, e o jogador de futebol alemão não escondeu a qualquer momento que estaria empolgado por estar sob seu compatriota Jürgen Klopp.

Tudo parece indicar que Lautaro será a primeira peça a cair de um intrincado efeito dominó. O engraçado é que, além disso, se cair ou não, causará a cadeia de transferências esperada.