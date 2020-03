Werner, Zakaria, Bailey e um zagueiro, as prioridades do Liverpool

A temporada ainda não terminou oficialmente, mas o Liverpool já sabe quais posições reforçar na próxima temporada. Aproveitando a pausa por conta do COVID-19, os 'reds' querem adiantar as coisas.

Conforme explicado por 'Sport', um dos nomes marcados em vermelho é Denis Zakaria. O meio-campo forneceria músculos e contenção no centro do campo para a equipe de Klopp.

O suíço encerra seu contrato com o Borussia Mönchengladbach em junho de 2022, então o Liverpool terá que negociar com o time alemão se quiser contratar o jogador.

O nome de Timo Werner também aparece. O atacante do RB Leipzig sabe que este verão pode ser o salto definitivo em sua carreira. E Liverpool o aguarda.

A opção de parar em Anfield é apreciada pelo atacante alemão, um dos principais cineastas da Bundesliga. Porém, é claro, os de Klopp terão que quebrar o cofrinho.

Outro jogador é Leon Bailey. Com isso, o Liverpool pretende aumentar sua vertente mais vertical com um jogador com explosão, velocidade e gol.

Além disso, o 'Liverpool Echo' garantiu que, por conta da saída prevista de Dejan Lovren, a equipe britânica irá ao mercado para contratar um zagueiro para acompanhar Van Dijk.