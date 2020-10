Wesley ‘encarou’ Rony e assumiu função de Dudu no Palmeiras

Imagina voltar ao clube que o revelou com a missão de disputar posição com a principal contratação da temporada. Meses depois, somar a isso a necessidade de suprir a ausência do maior ídolo da década, que atuava justamente na sua posição. É isso que Wesley tem tirado de letra no Palmeiras depois de brigar por posição com Rony e ficar com a vaga que era do ídolo Dudu.

Aos 21 anos, o atacante ganhou a confiança da torcida e do técnico Vanderlei Luxemburgo para desempenhar talvez a função mais importante do futebol moderno e, entrevista ao portal 'Goal', parece estar mais do que preparado para isso.



"A adaptação foi tranquila até porque eu atuei no profissional do Vitória. O grupo aqui é unido e me acolheram super bem. Estou à disposição do professor para atuar onde ele quiser", contou o jogador, tão direto nas respostas como é para definir as jogadas de ataque.



Elogiado desde as categorias de base pela intensidade de jogo e a objetividade com que atua, "sempre colocando pressão no adversário" na avaliação de quem o acompanhava de perto no sub-20, Wesley já deu cinco assistências para gols na atual temporada.

O desempenho é o melhor do elenco e bate até Dudu, hoje no Al-Duhail e ex-líder no quesito. Mesmo com quase 300 minutos a menos do que o ídolo palmeirense em campo, Wesley fez um gol e deu cinco assistências, contra dois gols e três assistências do ex-camisa 7.



"É uma experiência única, é muito bom dividir o vestiário com jogadores experientes e já consagrados. Procuro aprender muito com eles. Sempre confiei no meu potencial. Trabalhei muito para chegar até aqui. Com fé em Deus eu sabia que minha hora iria chegar", disse.

Seu ponto alto, segundo ele próprio, foi na goleada sobre o Bolívar, pela Copa Libertadores da América. Além de fazer seu primeiro gol pelo Palmeiras, Wesley deu duas assistências e foi eleito o melhor da partida pela organização da competição.



"Foi uma experiência única fazer um gol na Libertadores e ter ajudado a equipe com as assistências. Com certeza esses momentos estarão marcados para o resto da minha vida", recordou o atacante, antes de sentenciar o que pretende para o seu futuro.



"Meu plano é conquistar títulos aqui e escrever meu nome na história. Vou desfrutar ao máximo o que vier pela frente", concluiu Wesley.