West Brom surpreende no fim e empata no Anfield

O Liverpool chegou à 15ª rodada podendo abrir seis pontos de vantagem sobre o vice-líder e recebeu a visita de um West Bromwich que ocupava a 19ª posição na tabela, consequência da má campanha nesta edição da Premier League (uma vitória, quatro empates e nove derrotas).

O primeiro tempo se resumiu ao confronto do ataque anfitrião contra a defesa visitante. Uma chuva de cruzamentos já no início da partida resultou no gol de Sadio Mané aos onze minutos.

O senegalês abriu o placar batendo de primeira após receber ótimo lançamento de Matip. No meio da área, o atacante bateu de primeira para dentro.

O lance se repetiu algumas vezes, com Mané sendo frequentemente acionado, mas sem conseguir ampliar a vantagem. Apesar da pressão constante, o time de Jürgen Klopp não conseguiu voltar a finalizar em direção ao gol antes do intervalo.

Do outro lado do campo, Alisson viu os adversários avançarem em raras ocasiões, mas não precisou fazer defesas antes de voltar ao vestiário do Anfield.

No segundo tempo, o West Bromwich mudou a postura, equilibrou o confronto e passou a frequentar o campo adversário. Karlan Grant, aos 50 minutos, foi o primeiro a acionar o goleiro brasileiro, mas sem gerar grande perigo. Aos 70, o atacante voltou a exigir trabalho de Alisson, que dessa vez teve de fazer grande defesa para evitar o empate.

Enquanto o ataque do Liverpool parava diante da marcação e não tinha criatividade para invadir a área, o time visitante seguiu surpreendendo com sua postura ofensiva até que chegou ao empate aos 81 minutos.

O gol saiu após cobrança de escanteio, com o brasileiro Matheus Fellipe recebendo passe curto e cruzando para Ajayi. O nigeriano subiu mais alto e cabeceou com precisão, fazendo a bola tocar na trave antes de entrar.

Aos 89 minutos, Roberto Firmino ainda perdeu a chance de garantir os três pontos ao receber cruzamento e, livre, cabecear exigindo grande defesa do goleiro Gibbs. Já não havia tempo suficiente para evitar o deslize em casa.

Com o resultado, o Liverpool fica com 32 pontos e segue na liderança, com quatro de vantagem sobre o Everton. O West Bromwhic, por sua vez, chega a oito pontos e continua em 19º na tabela.

O time de Jürgen Klopp volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o Newcastle. Um dia antes, a equipe de Sam Allardyce recebe o Leeds United.