West Bromwich compra lusobrasileiro por quase 10 milhões de euros

O West Bromwich fechou neste sábado a compra do atacante Matheus Pereira. Ao escalar o lusobrasileiro no empate em 0 a 0 com o Birmingham, na Championship, os 'baggies' acionaram automaticamente a cláusula de compra obrigatória, que estava acordada em 9,5 milhões de euros (R$ 56,5 milhões).

Emprestado pelo Sporting desde o início da temporada, Pereira foi negociado em definitivo por ter cumprido 30 jogos. Neste período, marcou seis gols e tornou-se um dos principais destaques do time inglês, que hoje lidera a segunda divisão nacional, com 71 pontos - a mesma pontuação do Leeds.

Aos 24 anos, o atacante natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, chegou a Lisboa com apenas 12 anos, sendo rapidamente integrado ao Sporting. Nos leões, no entanto, nunca teve muito espaço e foi emprestado duas vezes antes de rumar à Inglaterra: Chaves, de Portugal, e Nuremberg, da Alemanha.