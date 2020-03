West Ham confirma oito jogadores com sintomas de coronavírus

Karren Brady disse ao 'The Sun' que oito jogadores do time principal do West Ham estão com sintomas de coronavírus e que estão em casa, confinados e "seguindo as normas do governo".

"Os jogadores atualmente não estão treinando e se encontram em casa, cumprindo as regras de isolamento social vigente até 13 de abril, quando esperamos que o trabalho volte", disse Brady.

A vice-presidente do West Ham falou sobre o estado de saúde dos jogadores: "Estou aliviada em poder dizer que todos estão com sintomas leves, junto as suas famílias, e parecem estar bem".

A dirigente afirmou que os jogos podem voltar em julho. "Da última vez que conversamos, nos comprometemos a retomar os jogos assim que possível. Os jogos vão voltar em julho, se necessário, para devemor terminar esta temporada. Este é o plano. É isto que queremos", disse.