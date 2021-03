West Ham e seu objetivo: um jovem craque da Bundesliga

Com apenas 22 anos, Sasa Kalajdzic está vivendo um momento incrível no Stuttgart. Ele está em uma forma impressioante e, com isso, começa a aparecer o interesse de clube gigantes, como é o caso do West Ham.

O portal 'Daily Mail' diz que os 'hammers' estão interessados nesse jovem atacante austríado. Sasa Kalajdzic vem despontando nessa temporada como um '9' mais do que de garantia

Ele disputou 26 partidas com o Stuttgart entre Bundesliga e DFB Pokal, 16 deles como titular e marcou 13 gols. Ele é, de fato, um dos grandes revulsivos dessa temporada e, por isso e muito mais, o time do West Ham pretende contratar seus serviços.