West Ham quer levar Braithwaite de volta à Inglaterra

Martin Braithwaite pode durar apenas alguns meses na equipe do Barcelona. O 'The Sun' garantiu que o West Ham quer resgatar o atacante inglês 'culé'.

O Barcelona precisa de dinheiro, ainda mais após a suspensão causada pelo COVID-19. E informou 'Sport' que o dinamarquês é um dos oito escolhidos para deixar o Camp Nou, ao lado de Neto, Samuel Umtiti, Carles Aleñà, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Philippe Coutinho e Antoine Griezmann.

A chegada de Martin Braithwaite facilitou o ataque ao Barcelona, ​​que o viu perder Luis Suárez e Ousmane Dembélé em lesões de longa duração.

No entanto, o COVID-19 fez com que as competições parassem. Isso causou, até agora, que Braithwaite tenha custado ao Barcelona 141.372 euros por minuto jogado.

Agora, enquanto o mundo tenta voltar ao normal no leste e o resto morando em suas casas, o West Ham está de olho no ex-jogador do Middlesbrough para ser seu '9' na próxima temporada.