West Ham quer levar Robin Koch para a Premier

Robin Koch poderia começar uma nova aventura na Premier League. O zagueiro de 23 anos do Freiburg entraria na agenda do West Ham United.

É o que afirma 'Daily Star', que já fala sobre a possível chegada do jovem zagueiro alemão à Inglaterra no próximo verão, apesar de seu contrato com a equipe da Bundesliga durar até junho de 2021.

No atual ano acadêmico, Koch conseguiu marcar um par de gols nos 26 jogos oficiais que disputou. No total, ele jogou 79 partidas com o Freiburg.

É claro que o West Ham não ficará sozinho na luta por sua contratação, já que times como Tottenham e Leeds United também demonstraram interesse no ex-Kaiserslautern, como confirmado pelo próprio jornal britânico.