Weverton fala após eliminação no Mundial: "A gente tem que aprender a ter equilíbrio"

Com gol marcado por Gignac em cobrança de pênalti, o Tigres derrotou o Palmeiras por 1 a 0 e fez os brasileiros se despedirem antecipadamente do Mundial de Clubes do Catar.

Weverton foi o grande nome do primeiro tempo na semifinal do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Tigres, mas não evitou o gol do francês após o intervalo. Depois da partida, o goleiro concedeu entrevista e repercutiu a derrota.

"Para ser sincero, ontem fui dormir 9h da manhã. Alguns companheiros também. Isso não é desculpa, mas sabemos como é importante dormir para um atleta. Não é fácil viajar tanto tempo, 6h de diferença, demora para se adaptar. O importante é que lutamos. Agora vamos pensar no próximo jogo e depois nos prepararmos para as decisões que vêm pela frente", falou o goleiro.

"Acho que a gente tem que aprender a ter equilíbrio. Quando ganha, não é o melhor do mundo. Quando perde, não é o pior. Sabemos a pressão por esse título. Nada vai apagar o que a gente fez até aqui, temos decisões pela frente, nada vai nos abater. Sabemos que não chegamos aqui por acaso encerrou", acrescentou Weverton.

O Palmeiras ainda terá a decisão do terceiro lugar no Mundial na próxima quinta-feira às 12h (de Brasília) e as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio nos dias 28 de fevereiro e 7 de março.