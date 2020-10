Wijnaldum condena entrada 'estúpida' de Pickford em Van Dijk

Um dos principais desfalques do Liverpool nesta quarta-feira contra o Ajax é Van Dijk, que está fora da temporada após sofrer uma entrada forte de Pickford no clássico contra o Everton.

"O zagueiro lesionou os ligamentos do joelho. Uma nova avaliação da lesão revelou que será necessária uma cirurgia", disse o clube em um comunicado.

O lance pode deixar o zagueiro dos Países Baixos afastado de sete a oito meses para recuperação e foi alvo de comentário de Georginio Wijnaldum.

Confira no vídeo acima um trecho da entervista com o meio-campista do Liverpool, que lamentou a ausência de Van Dijk e classificou a falta do jogador do Everton como 'estúpida'.