Wijnaldum continua à espera do Barça

Georginio Wijnaldum está livre desde o dia 1º de janeiro para jogar no time que quiser na próxima temporada, já que o seu vínculo com o Liverpool expira ao final dessa temporada.

O time de Liverpool quer manter o meia a todo custo, mas o holandês vem ignorando as ofertas vindas de Anfield por um único motivo: o Barcelona

De acordo com o jornal 'Daily Mirror', Wijnaldum tem o objetivo de se reencontrar com Ronald Koeman na equipe da Ciudad Condal na próxima janela e acredita que o seu ciclo no campeão da Premier League chegou ao fim.

Segundo a informação, o meia teria recusado recentemente a última oferta apresentada pelo Liverpool. Só o tempo dirá se o holandês realizará o seu desejo.