Wijnaldum: no Barça... e de graça?

Apesar do grande interesse de Ronald Koeman pela sua contratação, o Barcelona não conseguiu concretizar o desejo do seu treinador em 2020 e Georginio Wijnaldum se afastou da entidade que mais havia pressionado para garantir seus serviços.

A contratação também não pôde ser fechada em Janeiro devido à má situação econômica da equipe 'culé', mas isso não fez desaparecer o interesse do Barça.

De acordo com o 'Football Insider', há uma boa chance de o jogador do Liverpool acabar no Camp Nou... e seria uma chegada a custo zero. Segundo o meio citado, as chances da transferência giram em torno de 95%.

Wijnaldum, que não brilhou muito como jogador 'red' nesta campanha - apesar dos elogios de Klopp -, sempre insistiu que realizaria um sonho ao ser contratado pelo Barcelona.

Embora possa chegar sem custo (mas com um alto salário), a explosão de Ilaix Moriba colocaria em dúvida a chegada do internacional com a Seleção da Holanda.