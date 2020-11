Willian Arão elogia Ceni e analisa duelo contra o Racing na Libertadores

Logo mais o Flamengo tem uma parada dura pela frente, já que o time rubro-negro encara o Racing na Argentina pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

William Arão, meia do Flamengo, concedeu algumas declarações aos canais do clube e falou sobre a sua expectativa para a partida e a convivência com o novo treinador, Rogério Ceni.

"Espero um jogo difícil contra o Racing. Libertadores é sempre muito complicado, por mais que eles venham de um momento não tão bom. A gente espera se impor, como a gente se impõe em todos os lugares do mundo e fazer uma partida segura e sair daqui com o resultado positivo, que é o nosso objetivo", disse a 'Fla TV',

