Willian Arão volta ao time e João Gomes recebe elogios no Flamengo

O volante Willian Arão se recuperou de uma lesão na posterior da coxa direita e voltará ao time titular do Flamengo contra o Fortaleza, no próximo sábado (26), pelo Campeonato Brasileiro. Considerado um dos pilares do time de Rogério Ceni, o meio-campista é, no momento, o único primeiro volante do elenco carioca.

Na semana passada, Arão fez vários tratamentos em tempo integral e no sábado chegou a treinar com o grupo, mas ficou de fora do duelo contra o Bahia, no último domingo (20). Ele também desfalcou o Flamengo no confronto contra o Santos, na rodada da semana anterior.

Sendo assim, é provável que o garoto João Gomes volte ao banco de reservas. O desempenho do atleta, no entanto, foi bastante elogiado pela comissão técnica internamente. Mesmo tido como um segundo volante, ele cumpriu bem o papel pedido por Ceni, e teve sua personalidade elogiada apesar de ter apenas 19 anos de idade.

O jovem, inclusive, recebeu atenção especial do treinador na última semana com o intuito de aprimorar algumas noções táticas e de posicionamento. Alguns companheiros também elogiaram o desempenho de João, que está bastante motivado.

Se Ceni terá o retorno de Arão, o treinador não contará com Gabigol nem Filipe Luís, suspensos. Para o lugar do camisa 9, Pedro é o escolhido, assim como Renê irá ficar com a vaga na lateral-esquerda.

O Flamengo encara o Fortaleza no próximo sábado (26), às 19h, no Castelão, naquele que será o último jogo das duas equipes em 2020.