Willian é responsável por metade dos gols do Palmeiras em 2020

O Palmeiras conta com Dudu, Luiz Adriano e ainda trouxe Rony para reforçar o seu ataque. Mas neste início de 2020 o grande destaque do time é Willian Bigode.

Isso voltou a ficar claro nesta quarta-feira (04), na vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na estreia do Alviverde no Grupo B da Libertadores da América.

Willian deu a assistência para Luiz Adriano abrir o placar no estádio Monumental de Victoria, na Argentina, e recebeu passe de Rony antes de ajeitar o corpo para acertar uma linda finalização no ângulo do goleiro Gonzalo Marinelli.

O Bigode jogou a maior parte do tempo pela direita no 4-2-3-1 desenhado por Vanderlei Luxemburgo, mas não ficou preso à posição: soube se movimentar bem e isso fez a diferença na boa exibição do ataque alviverde.

Em nove jogos oficiais realizados nesta temporada, Willian já acumula seis gols e duas assistências. O Palmeiras estufou as redes em 16 ocasiões. Ou seja: o Bigode participa diretamente de metade (8) dos tentos de sua equipe.