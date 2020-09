Willian brilha no baile inaugural do Arsenal

O Arsenal derrotou o Fullham por 3 a 0 na estreia da Premier League 2020-21 em uma partida que teve Williian como protagonista.

O brasileiro contratado junto ao Chelsea nesta temporada não marcou gols, mas participou dos três e deu duas assistências. No primeiro, um chute seu originou o rebote que Lacazette aproveitou para abrir o placar.

Willian quase ampliou a vantagem no primeiro tempo em cobrança de falta perigosa, mas os demais gols sairiam no segundo tempo, quando o time voltaria com maior aceleração.

O time de Mikel Arteta também tinha em campo Gabriel Magalhães, outro brasileiro estreante. Foi ele quem marcou o segundo gol, com cabeçada após Willian cobrar escanteio.

Logo em seguida, o protagonista do jogo aproveitou uma bola que sobrou pela direita do meio de campo. Em dois toques, ele dominou e lançou para Aubameyang, que estava no outro lado para dominar no peito, invadir a área e fechar o placar de uma estreia consistente.