Com 46 gols, Willian bate recordes com a camisa do Palmeiras

Willian Bigode é um jogador com passagens de sucesso por três clubes brasileiros e dono de boa imagem até com rivais, mas isso não o impede de ser cada vez mais ligado ao Palmeiras. No clube desde 2017, ele já fez mais gols pelo Verdão do que por qualquer outra camisa que defendeu na carreira.



Artilheiro da equipe no Campeonato Paulista 2020, com seis gols marcados, o atacante já anotou 44 vezes em partidas oficiais pelo clube, número que sobe para 46 com a inclusão dos amistosos. Marca que supera qualquer uma das estabelecidas anteriormente por ele.



Dono de bons anos defendendo o Cruzeiro, onde foi bicampeão brasileiro e venceu a Copa do Brasil, Willian balançou a rede 38 vezes em jogos oficiais pela Raposa, com outros dois gols em amistosos. O total de 40 gols foi superado nesta temporada pelo Palmeiras.





Outro clube em que Willian foi vencedor, oviu o atacante sere integrar o elenco campeão da Libertadores no ano seguinte. No total, foram 15 gols marcados pelo arquirrival palmeirense.Outras passagens mais curtas por clubes nacionais incluíram 14 gols pelo Figueirense, seis pelo Vila Nova e outros cinco pelo Athletico. No Metalist, da Ucrânia, quatro gols em rápida passagem.Se o recorde pessoal de gols já está garantido, Willian ainda busca no Palmeiras superar o número de jogos com a camisa do Cruzeiro. Em Minas Gerais, foram 185 partidas disputadas, homenageadas com uma placa no momento que o jogador foi negociado com o Palmeiras.