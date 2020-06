Willian é oferecido gratuitamente ao Real Madrid

O portal 'Mirror' revelou nas últimas horas que o ponta brasileiro do Chelsea, Willian, foi oferecido ao Real Madrid nas últimas semanas.

O jogador, que encerra seu contrato com a equipe 'blue', não chegou a um acordo com os londrinos para renová-lo, já que ele quer assinar por três temporadas e o clube ofereceu apenas duas.

Embora seja um veterano, Willian ainda tem uma carreira pela frente. Sem ir mais longe, o Barça estava interessado em contratar o brasileiro algumas temporadas atrás.

O meio inglês garantiu que Zinedine Zidane tem um grande apreço pelo jogador, mas o Real Madrid não teria interesse em oferecer a um jogador como ele três anos de contrato.

Kia Joorabchian, agente do jogador do Chelsea, enfatizou que sua prioridade era continuar em Stamford Bridge. Porém, se não for assim, a opção de continuar na Premier League é o que mais o atrai.

"A política de renovação do Chelsea para jogadores acima de 30 anos só permite contratos de dois anos, e não de três anos, e é aí que a renovação foi bloqueada", disse Joorabchian.

O agente se recusou a comentar mais sobre novos clubes: "Ele tem contrato com o Chelsea e até o final da temporada seria desrespeitoso falar sobre outras equipes".