Willian e Pedro, oferecidos ao Al-Duhail

O futuro de Pedro ainda está no ar. O ex-Barcelona poderia continuar em uma das grandes ligas da Europa ou tentar a sorte no futebol do Catar. Ofertas não faltam.

Segundo 'FootMercato' e 'Fichajes.com', o espanhol teria sido oferecido ao Al-Duhail, uma ideia que poderia se tornar realidade, já que o clube asiático busca novos nomes pera o ataque.

O mesmo acontece com Willian, ao brasileiro não faltam ofertas e o jogador ainda tem muito mercado na Europa, principalmente pelo seu desempenho na atual temporada.

Com 37 partidas, sete gols e seis assistências é difícil acreditar que o seu contrato chegar ao fim no dia 30 de junho e terá que procurar outro lugar.