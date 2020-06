Willian, mais uma 'vítima' da política de contratos do Chelsea

A indefinição sobre o futuro de Willian continua. O brasileiro não seguirá no Chelsea e deixará o clube londrino em breve. As negociações travaram ainda no começo do ano, após jogador e clube não se entenderem quanto à duração do novo contrato. Aos 31 anos, Willian gostaria de um contrato longo. O Chelsea ofereceu renovação de dois anos; o brasileiro gostaria de mais três temporadas no time.

Willian e Chelsea, porém, chegaram a um acordo sobre esta temporada. A Goal pôde confirmar que o brasileiro renovou com o clube inglês até o fim das competições nacionais que o Chelsea esta envolvido (Premier League e FA Cup). A princípio, Willian não jogará na Liga dos Campeões, que acontecerá no mês de agosto, em Lisboa: o time londrino irá decidir vaga nas quartas diante do Bayern de Munique, depois de perder por 3 a 0 na ida, ainda em março.

A renovação por um curto período foi aprovada pela Premier League para viabilizar o fim da Premier League após a paralisação pela pandemia de Covid-19. O acordo de Willian com os Blues era válido até o dia 30 de junho. Assim como o brasileiro, o espanhol Pedro vive situação parecida e deve sair do clube ao fim da Premier League.

Renovar com "trintões" faz parte da política de contratos do Chelsea. Diversos jogadores que fizeram história no clube tiveram seus contratos renovados mesmo com idade mais avançada. Porém, todos foram por uma ou, no máximo, duas temporadas, diferente do que Willian deseja.

O próprio Frank Lampard, atual treinador dos Blues, passou por isso. Em 2013, aos 35 anos, Lampard assinou por mais uma temporada com o time em que foi ídolo. Em 2015, Petr Cech (33 anos na época) e Gary Cahill (30), também renovaram seus contratos. Outro brasileiro passou por situação parecida.

David Luiz renovou o seu contrato com o Chelsea meses antes de antes de trocar o time pelo Arsenal, onde não conveceu e pode estar de saída. O zagueiro tinha 32 anos na ocasião.

Outro fator que diferencia a renovação de Willian dos casos anteriores, desta vez o Chelsea trabalha para renovar o seu elenco. Além da promoção de diversos jovens jogadores que mostraram seu valor ao longo da temporada, o time de Stamford Bridge já foi ao mercado para contratar Hakim Ziyech, que atua pelo mesmo lado que Willian.

Willian foi muito elogiado por Lampard em diversos momentos da temporada. O brasileiro foi um dos pilares de um time cheio de garotos, sendo referência do elenco mesmo quando não atuou.

"As pessoas querem pensar nele como um ponta e julgá-lo apenas assim, mas eu julgo muito do que ele faz sem a bola e por estar sempre correndo (...) Este equilíbrio que nós temos dá uma sensação boa, que obviamente está ajudando os garotos", disse o treinador em novembro.