Willian se aproxima do Tottenham

Apesar das várias tentativas do Chelsea de continuar com Willian, o jogador optou pela saída de Stamford Bridge. A decisão já foi tomada.

De acordo com 'Football Insider', o Tottenham seria o mais bem posicionado para contar com os seus serviços. Nos últimos dias as negociações teriam avançado.

É claro que para desembarcar no Tottenham Hotspur Stadium, Willian teria pedido um salário de 268.000 euros por semana. Resta saber se a diretoria estaria disposta a aceitar.

O contrato de Willian com o Chelsea chegaria ao fim no dia 30 de junho. Finalmento, a entidade 'blue' conseguiu convencer o brasileiro a renovar até o final da temporada.