Willian se decide entre três grandes opções

O futuro de Willian no Chelsea permanece incerto. Após 328 partidas oficiais e 58 gols marcados com a camisa 'blue', o meia brasileiro pode deixar Stamford Bridge no meio do ano, que é quando seu contrato termina.

De fato, existem muitos rumores que o colocam diretamente na Liga Espanhola, competição que o veterano jogador brasileiro ainda não conhece, apesar de jogar no futebol profissional desde que completou a maior-idade.

Com apenas 18 anos, ele se tornou a estrela do Corinthians, o que o levou a dar o salto para o futebol europeu com o Shakhtar Donetsk. Anos depois, ele passou pelo Anzhi, até o meio da temporada 2013-14, quando o Chelsea assumiu seus serviços.

Seis temporadas e meia depois, o Atlético de Madrid começou a ser especulado como seu novo destino, já que, como garante o 'UOL', o próprio brasileiro teria recusado uma proposta de renovação do time 'blue' para ampliar seu contrato por mais dois anos.

Além disso, há poucos dias, o 'Esporte Interativo' publicou algumas declarações de Willian sobre o tema, "Me oferecera mmais dois anos de contrato, mas não mudaram a proposta. Eu os respondi que quero três".

No entanto, não é somente o time de Cholo Simeone que tem seu nome na agenda. Muitos falam que o Tottenham de José Mourinho, já estaria estudando a possibilidade de apresentar uma proposta tentadora para os próximos três cursos.