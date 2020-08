Willian se despede do Chelsea em carta aberta

Era um segredo aberto, mas agora é oficial. Willian deixou o Chelsea.

O jogador 'quis' quis se despedir dos fãs em uma carta aberta publicada em suas redes sociais.

“Foram sete anos maravilhosos. Em agosto de 2013, quando recebi a oferta do Chelsea, tive a convicção de que era o lugar que eu deveria jogar. Agora estou convencido de que foi a melhor das minhas decisões. Muitas vezes fui feliz, outras nem tanto, ganhei troféus e sempre foi muito intenso”, diz a carta.

“Além dos títulos, aprendi muito sobre mim mesmo. Tornei-me um jogador melhor e uma pessoa melhor. A cada treino, a cada jogo, a cada minuto no vestiário, sempre aprendi”, continua.

E deixou claro que sentiu as cores ao longo deste tempo com o escudo do Chelsea no peito: "Estou muito grato aos fãs do Chelsea pelo carinho com que me receberam em Stamford Bridge e pelo apoio durante todo este tempo no clube. Também houve críticas, algo normal, mas o importante é que tanto o carinho quanto as críticas sempre me levaram a dar o meu melhor em cada treino, em cada jogo, para ser constante e melhorar até o último minuto com a camisa do Chelsea".

“Vou sentir falta dos meus companheiros. Vou sentir falta da comissão técnica, que sempre me tratou como um filho, e vou sentir falta da torcida. Saio de cabeça erguida, sabendo que ganhei coisas aqui e sempre dei o melhor de mim com essa camisa. Obrigado a todos e Deus os abençoe”, finaliza.

Seu destino ainda é desconhecido, embora tudo pareça indicar que o Arsenal será seu próximo destino. Com os 'gunners' ele teria negociado recentemente e sua contratação poderia ser oficial em breve.