Wilson destaca regularidade como fundamental para o Coritiba

O Coritiba volta a campo nesta quarta-feira contra o Bahia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia, o time perdeu em casa por 1 a 0 em jogo contra o Internacional.

A partida da segunda rodada está marcada para começar as 20h30 (horário de Brasília) em Salvador. Na véspera do confronto, o goleiro Wilson falou a respeito do que o time paranaense paranaense precisa para somar os primeiros três pontos.

“É uma partida complicada, como é qualquer uma de Série A do Campeonato Brasileiro. Um adversário que apesar de ter conquistado o título no fim de semana, vem tendo cobranças também, então a gente por jogar fora de casa tem que ser inteligente, aproveitar as dificuldades do adversário, o momento de incerteza, ser eficiente e manter uma regularidade durante toda a partida, quando tiver chance saber aproveitar para a gente conseguir a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e ter uma sequência boa na competição”, destacou o goleiro.

Confira o vídeo com o depoimento de Wilson na entrevista concedida aos meios oficiais do Coritiba.