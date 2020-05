Wirtz, a joia do Bayer que quebrou o recorde de Kai Havertz

Podemos estar diante do nascimento de uma estrela. Florian Wirtz estreou no Weserstadion do Bremen e não deixou nada a desejar. Como se fosse uma profecia, essa estreia fez dele o jogador mais jovem a estrear no Bayer, derrotando o recorde de Kai Havertz.

Ele ficou surpreso com sua inclusão nos onze iniciais após a paralisação. Wirtz, com 17 anos e 15 dias, estreou contra o Werder. Ele ocupou o lado direito do ataque e só o abandonou quando Diaby lhe disse para ir para a esquerda, que já estava tentando tornar a vida impossível para Friedl. E ele assim fez.

Florian Wirtz esteve ativo nos 61 minutos que jogou, embora não tenha conseguido terminar sua estreia inaugurando suas estatísticas com gols ou assistências. Ainda assim, deixou um bom gosto na boca do torcedor.

Seu treinador, Peter Bosz, elogiou o jovem ala. "O fato de estrear na Bundesliga é sempre algo muito especial. É especial, principalmente quando se tem apenas 17 anos. Ele assinou um bom desempenho em termos gerais, seus nervos não", disse ele, quando perguntado pelo jovem extremo.

O jovem jogador foi formado na academia juvenil do Köln, e sua transferência para o clube de Leverkusen causou mais do que apenas tensão entre as duas equipes no mercado de inverno passado.

Agora, Wirtz tem a honra de ser o jogador mais jovem a estrear com a camisa do Bayer. Esse recorde pertencia ao cobiçado Kai Havertz, que estreou com 17 anos e 126 dias.

Ele também é o terceiro mais jovem da história da Bundesliga, perdendo apenas para Yann Aurel Bisseck (16 anos e 362 dias, pelo Köln em 2017) e Nuri Sahin (16 anos e 335 dias, pelo Borussia Dortmund em 2005).