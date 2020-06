Wirtz já é o goleador mais jovem da história da Bundesliga

O Bayern voltou a golear e mostrar toda sua superioridade, desta vez contra o Bayer Leverkusen, que caiu em casa por 2-4.

No entanto, houve um jogador do conjunto de Peter Bosz que saiu com uma alegria apesar da derrota: Florian Wirtz.

O atacante se transformou nesse sábado, com 17 anos e 34 dias, no goleador mais jovem da história da Bundesliga ao marcar o segundo gol do seu time.

Wirtz marcou aos 89. Recebeu a bola dentro da área, superou Lucas Hernández e venceu Manuel Neuer com um chute no segundo pau.

Com esse gol, o alemão que chegou ao Bayer Leverkusen procedente do Köln na última janela, ultrapassa Nuri Sahin, que havia marcado pelo Borussia Dortmund com 17 anos e 82 dias.