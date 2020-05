Wolfsburg bate Augsburg nos acréscimos

As atividades foram retomadas na Bundelisga, nesse sábado. O Augsburg recebeu o Wolfsburg na WWK Arena, melhor para os visitantes que saíram de lá com três pontos importantes.

O curioso é que dos três gols da partida, nenhum foi marcado pelos jogadores do Augsburg. Steffen e Ginczek abriram o placar para os 'Wolfs', e já nos acréscimos Brooks marcou contra.

Com o 2 a 1, o Wolfsburg chegou aos 39 pontos e assumiu a 6º colocação da competição, entrando na zona de classificação para a Europa League. Já o Augsburg permaneceu com 27 pontos na 14º posição.

Na próxima rodada o Wolfsburg recebe a visita do Borussia Dortmund no sábado dia 23. Já o Augsburg visita o Schalke 04 no domingo.