Barcelona e Wolverhampton chegaram a um acordo para a transferência do jogador Nélson Semedo. O clube inglês vai pagar 30 milhões de euros mais 10 em variáveis. Nélson Semedo deixa o Barça após três anos, tendo chegado no verão de 2017 junto ao Benfica e tornando-se assim o nono jogador português na história do clube catalão.