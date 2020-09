O sucesso do uniforme 'português' dos Wolves

Em alusão à forte influência portuguesa no time - é a nacionalidade do técnico e de oito jogadores - o Wolves lançou seu terceiro uniforme com as cores da seleção de Portugal, camisa que virou sucesso instantâneo.

"É muito raro que um terceiro uniforme tenha tão boas vendas ou fique perto do equipamento principal, por isso passar a camisa principal do ano passado em apenas um dia é marcante e está acima de todas as expectativas que teríamos", disse o diretor de operações comerciais Vinny Clark.

Além do técnico Nuno Espírito Santo, o Wolves tem oito jogadores portugueses: Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitor Ferreira, Pedro Neto, Daniel Podence e Fábio Silva.

"O jogadores gostam muito desta ideia, sei que o Raul adorou usar a camisola no ano passado. Foi notório, no dia em que gravamos o vídeo de apresentação e tiramos as fotografias, que os nossos jogadores portugueses ficaram entusiasmados por vestir um equipamento que remete para as suas cores nacionais enquanto representam o seu clube", contou Vinny Clark.