Wu Lei expressa seu desejo: continuar no Espanyol

O Espanyol certificou seu rebaixamento para a Segunda Divisão após a derrota no derby catalão contra o Barcelona. Uma temporada ruim que termina da maneira menos desejada pelos fãs.

No entanto, os 'pericos' já estão no foco para lutar pela ascensão durante a próxima temporada, como Wu Lei disse através de uma mensagem em suas redes sociais.

"Precisamos lutar para voltar à Primeira Divisão, pela nossa história e por nós mesmos. Quero comemorar os gols novamente com uma vitória no RCDE Stadium", diz o comunicado do jogador.

Hoje em dia tem havido especulações sobre o futuro de Wu Lei. O 'Daily Mail' informou que o Espanyol teria oferecido o jogaodor ao Watford, mas parece que o chinês está disposto a continuar na equipe.

Além disso, o jogador agradeceu o calor dos torcedores: "Em março, peguei o coronavirus e, neste momento, senti o carinho de vocês. Naquela época, só pensei em superar qualquer dificuldade para retribuir o apoio com meu esforço".