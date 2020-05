Xabi Alonso fala do poder de Guardiola nas partidas

Pep Guardiola é um dos técnicos mais idolatrados por seus jogadores. Muitos jogadores de futebol, depois de tê-lo no vestiário, deram um bom relato das virtudes do treinador espanhol.

O último deles foi Xabi Alonso, que coincidiu com Pep no Bayern de Munique. "Ele é um visionário, um gênio. Ele tinha uma leitura incrível", analisou o jogador no canal 'Cazurreandoenok' no YouTube.

Xabi Alonso, agora técnico do Sanse, garantiu que "Guardiola visualizava a partida antes de ser jogada e o que ele dizia, acontecia", o que deu uma ideia do que ele era capaz de fazer no Bayern de Munique.

Mas não apenas Xabi Alonso elogia Guardiola, mas também seu agora jogador Bernardo Silva. "A melhor decisão da minha vida foi vir ao City para aprender todos os dias com Guardiola", disse ele.