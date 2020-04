'Xavi? Deve ser difícil que mesmo com Messi, o Real tenha conquistado quatro das cinco Champions'

Ferreras, apresentador de 'Al rojo vivo' do canal 'La Sexta' e uma das figuras mais conhecidas da mídia na Espanha e um madridista roxo, além de ex-homem forte de Florentino Pérez.

Agora focado no gerenciamento de mídia do coronavírus, ele passou pelos microfones da 'Rádio Marca' e deixou algumas pérolas. Ele falou sobre Xavi, lenda do Barcelona.

"Tem que ser difícil que, mesmo com Messi, o Real Madrid tenha conquistado quatro doas cinco Champions", foi a resposta de Ferreras quando questionada pelas declarações de Xavi sobre Real. O ex-meia falou de "sorte histórica" ​​para o time merenguena Liga dos Campeões.

Ainda assim, o apresentador e jornalista é fã de Messi. "Leo Messi. Sou apaixonado pelo Real Madrid. Mas Messi é um jogador único. Nos campos de futebol, parece que Deus trabalha para Messi", disse ele sobre o jogador que gostaria de ver no Real Madrid.

Como isso não é possível, ele se inclina para Kylian Mbappé. "Ele se encaixaria perfeitamente no esquema de Zidane", disse Ferreras, que falou de Florentino Pérez. "Quando Florentino Pérez chega ao Real Madrid, ele dá um salto brutal. As pessoas ainda não estão cientes da importância estratégica do clube depois que Florentino Pérez chegou ao Real Madrid", disse ele.

Ele também falou da ideia de jogar no estádio Alfredo di Stéfano em Valdebebas: "Se o Real Madrid tomar essa decisão, haverá pessoas que o criticarão. E se ele decidir ficar no Bernabéu também. É muito difícil ser anti-Madrid porque o Real Madrid sempre volta".