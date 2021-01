"Xavi está preparado para treinar o Barça"

Cazorla acredita que sim, que Xavi Hernández poderia se colocar no comando do Barcelona. Muito se falou sobre sua possível incorporação antes que a de Ronald Koeman fosse confirmada. Seu atual aluno de Al Sadd, em conversa com 'AS', o analisa e o elogia muito.

Quando questionado se o ex-jogador 'culé' está pronto para ser o novo treinador do Barça, ele respondeu: "Sim, acho que ele está pronto. Ele conhece bem os jogadores e sabe como tratá-los. Até pouco tempo atrás ele estava jogando e sabe como espremê-los. Ainda que, porém, não importa como você joga se não ganhar. Ele está ciente das exigências que estarão no Barça".

“Quando ele se aposentou, ele fez a temporada, ele começou a gostar e, aí, ele decidiu. É um pouco do exemplo que ele me dá, que ele espere e, quando eu me aposentar, que ele avalie o que eu quero. Xavi está perfeitamente qualificado para ser treinador", acrescentou. Disse ainda que ainda não se decidiu entre treinador ou diretor desportivo e que, no seu clube, têm as portas das duas estâncias abertas para ele.

Sobre a forma como o vê pelos olhos de um dos seus jogadores, explica: “Sua personalidade. Tem uma ideia muito clara. Vem da escola do Barça e sempre foi adepto do ataque com a bola e vai até à morte com ela. Prefere se arriscar, sair de trás com a bola e isso nos instila".

E acrescentou: "É a sua maneira de ver o futebol. Ele foi um líder como jogador e também como treinador. Ele passa a mensagem e isso é o mais difícil. Hoje, tudo está inventado e, se o treinador não chega ao nível do vestiário, é muito difícil o resultado chegar".