Xavi Hernández testa positivo para Covid-19

Xavi Hernández testou positivo para Covid-19. Foi o próprio técnico quem confirmou, através de sua conta no Instagram, que ele tem a doença da pandemia que impacta o mundo em 2020.

O ex-craque do Barcelona fez questão de tranquilizar a todos, garantindo que ele está "em perfeitas condições", assintomático, mas que se mantém isolado devido ao protocolo a seguir para evitar o contágio do vírus.

"Não poderei acompanhar a equipe no retorno à competição oficial. Em meu lugar e à frente da equipe técnica estará David Prats, treinador da equipe filial do Al Sadd", começou Xavi.

O treinador garantiu que, quando "as autoridades de saúde permitirem", ele ingressará novamente na rotina e no trabalho diário "com mais vontade do que nunca".

O Al Sadd enfrenta neste sábado o Al-Khor em um jogo que marca o retorno do campeonato para as duas equipes. A 18ª começou nesta sexta-feira com duas partidas após a competição ser interrompida em 7 de março.

O time de Xavi Hernández ocupa a terceira posição com 32 pontos em 17 jogos, a seis pontos do Al Rayyan e a 10 do Al-Duhail.