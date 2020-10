Prata da casa, João Vitor Xavier de Almeida, mais conhecido como Xavier no meio do futebol, é o novo xodó da torcida do Corinthians.

O volante fez apenas cinco jogos como profissional, ainda não marcou, mas já deu uma assistência. Em entrrevista coletiva o meia falou sobre a diferença da base para o profissional.

