Xhaka se nega a ser moeda de troca por Eriksen

O mercado de inverno está prestes a começar e os clubes se preparam para fazer os reforços necessários para terminar a segunda metade da temporada em alto nível. Não haverá grandes contratações, mas em janeiro sempre há uma ou outra bomba.

A Inter e Arsenal estudavam um intercâmbio interessante. Os 'nerazzurri' estavam interessados ​​em Xhaka e, para convencer o Arsenal da sua transferência, estavam dispostos a dar Eriksen em troca, que não tem lugar nos planos de Conte.

No entanto, diz o portal 'The Sun', essa troca foi frustrada antes mesmo de tomar forma. Isso porque Xhaka se recusaria a deixar o Emirates Stadium em janeiro. Assim, Eriksen pode esquecer um possível futuro no Arsenal de Arteta.

Desde que chegou na Inter, Eriksen viu sua presença em campo reduzida ao mínimo. Sua relação com Conte é cada vez mais fria e o jogador não esconde seu descontentamento.

Em uma das últimas partidas, Conte substituiu o dinamarquês aos 91 minutos. Após o jogo, Eriksen disse que se sentiu "sozinho". O treinador quer que ele saia, mas o Arsenal parece ter sido apagado da lista de possíveis destinos.