XI de jogadores brasileiros naturalizados

O Brasil é um grande de talentos para o mundo de futebol. A oferta é tamanha, que muitas vezes a Seleção Brasileira não consegue dar lugar a esses talentos, que acabam sendo aproveitados por outras Seleções mundo afora.

Deco, Marcos Sena, Eduardo da Silva, são alguns exemplos de jogadores brasileiros que brilharam com outras camisas que não a 'Canarinho'.

Prestes a entrarmos em mais uma data FIFA, selecionadores do mundo todo preparam as suas listas, e nelas, algum e outro talento 'made in Brazil' pode surgir.

No gol teríamos, Guilherme, natural de Cataguases, Minas Gerais, o brasileiro está no futebol russo desde a temporada 06/07, onde defende o Lokomotiv Moscou. O goleiro já participou de 13 partidas oficiais pela Seleção Russa.

A linha defensiva começa com Mário Fernandes na lateral-direita. Natual de São Caetano do Sul, São Paulo, o jogador defendeu o Grêmio antes de chegar ao CSKA Moscou na temporada 12/13. Mário participou de 18 jogos com Seleção Russa, marcando três gols e dando duas assistências.

A zaga começa com Rafael Tolói, zagueiro da Atalanta que vive a expectativa de ser chamado para defender a 'Squadra Azzura'. Outro zagueiro que ainda espera uma oportunidade é Gabriel Paulista. O defensor do Valência conta com a nacionalidade espanhola, mas um problema FIFA adiou o sonho de defender 'La Fúria'. Fechando a linha defensiva temos Pepe, uma lenda vida de Portugal, por quem já disputou 79 jogos oficiais, marcando cinco gols e dando duas assistências.

No meio de campo temos Jorginho, Thiago Alcântara e Marlos. O meia do Chelsea é natural de Imbituba, Santa Catarina, e aos 29 anos já defendeu as cores do combinado italiano em 19 jogos oficiais, marcando cinco gols e dando uma assistência. Já Thiago, meia do Liverpool, é um dos filhos de Mazinho, optou por defender a Seleção Espanhola, onde acumula 23 partidas oficiais, com um gol e oito assistências. Marlos, por sua vez, nasceu em São José dos Pinhais, Paraná, e chegou ao futebol ucraniano na temporada 11/12 quando assinou com o Metalist antes de se transferir para o Shakhtar Donetsk. Com a camisa da Seleção Ucraniana o meia tem 12 jogos, um gol marcado e duas assistências em partidas oficiais.

No ataque dessa inusitada equipe temos, Diego Costa e Rodrigo Moreno. Costa nasceu em Lagarto, Sergipe, e defendeu as cores da Espanha em 15 jogos oficiais, marcando nove gols. Já Rodrigo Moreno, filho do ex-lateral Adalberto, nasceu no Rio de Janeiro, mas optou por defender a Seleção Espanhola. Com 'La Roja' já são 18 jogos oficiais, sete gols marcados e três assistências.

O treinador dessa equipe fictícia seria Ricardo Ferretti, atual treinador do Tigres, carioca que se naturalizou mexicano. No banco de reservas teriamos alguns nomes como Júnior Moraes (Ucrânia), Elkeson e Aloisio (China).