VÍDEO: Xodó do City, Phil Foden elogia paciência de Guardiola

Phil Foden foi revelado como um talentoso jogador de futebol na Copa do Mundo de Sub-17 de 2007, em que a Inglaterra foi proclamada campeã depois de esmagar a Espanha. O meia faz parte dessa geração de ouro junto com Brewster, Hudson-Odoi e Sessegnon.

Sua estréia no time principal do Manchester City foi em novembro de 2017. Desde então, o atleta de 20 anos ele disputou 74 jogos e mais de 3.200 minutos de jogo. Confira no vídeo a entrevista em que Foden comentou sobre o trabalho com Pep Guardiola.