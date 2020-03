Vaza suposto anúncio de Yaya Touré no Botafogo

E a novela parece estar próxima do fim: Yaya Touré pode ser anunciado a qualquer momento como jogador do Botafogo.

Depois do vice-presidente comercial e de marketing do clube, Ricardo Rotenberg, vir à publico para comunicar aos torcedores do Fogão o não-acerto entre as partes, houve uma reviravolta na negociação e o marfinense está bem próximo do Botafogo. Venê Casagrande, repórter do O Dia, teria postado um vídeo que supostamente seria o anúncio de Yaya Touré como jogador da equipe carioca.

Assim, tudo leva a crer que Yaya e o Botafogo já estariam acertados. O youtuber Felipe Neto, mais cedo, havia postado um tweet misterioso, interpretado por muitos torcedores como uma referência à negociação com Yaya. Para quem não sabe, o influencer é torcedor do Fogão e já até patrocinou o clube.

Alguns jornalistas que cobrem o clube também repercutiram a informação, tanto do vídeo, quanto do interesse botafoguense. Ainda que a veracidade da informação não tenha sido confirmada, vários torcedores já estão criticando a decisão dos jornalista que vazaram o suposto anúncio.

Segundo informações do GloboEsporte, a negociação estaria sendo comandada por Rotenberg, e o Botafogo teria aceitado pagar um valor mensal para Yaya acima do teto de R$ 150 mil mensais. Esse excedente poderia ser bancado por torcedores famosos do clube, como Felipe Neto e o humorista Marcelo Adnet.