Yaya Touré é cortado de jogo beneficente por um vídeo pornô

No próximo domingo, Old Trafford receberá o jogo beneficente Soccer Aid, uma iniciativa de famosos, atletas, jogadores e ex-jogadores para arrecadar dinheiro para a UNICEF.

No entanto, a partida ganhou destaque por outro motivo. De acordo com jornais 'The Guardian' ou 'The Sun', o ex-jogador do Manchester City e do Barcelona, Yaya Touré acabou sendo expulso do evento por um vergonhoso motivo.

Ao que parece, o ex-jogador enviou vídeos de conteúdo pornográfico e sugeriu a contratação de garotas de programa durante a sua estadia no hotel em um grupo no WhatsApp.

Ainda de acordo com a citada fonte, as palavras de Yaya Touré geraram muita polêmica e reclamações a organização do evento, que decidiu expulsar o ex-jogador da partida.

Yaya Touré utilizou as redes socias para se desculpar: "Gostaria de pedir desculpas a todos os envolvidos no SoccerAid por uma piada inapropriada que lamento profundamente. Foi feita como uma piada, no entanto, não tive consideração com os outros participantes. Dito isso, eu apaguei a piada em poucos minutos e imediatamente pedi desculpas a todos dentro do grupo", escreveu no Twitter.